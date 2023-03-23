Описание

Код товара: 131401

С помощью реверсивного кольца вы сможете установить объектив с диаметром резьбы под светофильтр 49 мм обратной стороной на камеры системы Nikon AI и использовать его как макро-объектив.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5;

Комплектация: -;

Гарантия 14 дней.