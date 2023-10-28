Переходное кольцо 49мм - 82мм (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071175
Артикул : б/у-КП32 К 2023-10-28
Причина уценки:
4, следы эксплуатации.
250 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Повышающее кольцо обычно применяют, когда диаметр объектива меньше диаметра фильтра.
В данном случае:
Диаметр объектива 49 мм
Диаметр фильтра 82 мм
Код товара: 136175
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, следы эксплуатации.
Комплектация: чехол, ремень, коробка.
Гарантия 90 дней.