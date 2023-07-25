Описание

Код товара: 133757

Pentax «Z-70» (Ещё две модификации носили названия «Z-70p» и «PZ-70») — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с автофокусом, выпускавшийся с 1995 до 1997 года в чёрном исполнении.

Питание 6 Вольт 2CR5.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Следы эксплуатации на корпусе: потертости, царапинки.

Комплектация: sn:88105750. Батарейки в комплекте нет.

Гарантия 14 дней.