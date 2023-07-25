Зеркальный фотоаппарат Pentax Z-70 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00068757
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-07-25
Причина уценки:
Следы эксплуатации на корпусе: потертости, царапинки.
7 000 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 133757
Pentax «Z-70» (Ещё две модификации носили названия «Z-70p» и «PZ-70») — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат с автофокусом, выпускавшийся с 1995 до 1997 года в чёрном исполнении.
Питание 6 Вольт 2CR5.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Следы эксплуатации на корпусе: потертости, царапинки.
Комплектация: sn:88105750. Батарейки в комплекте нет.
Гарантия 14 дней.