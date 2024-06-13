Компактный фотоаппарат Pentax WG-90, синий (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076433
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-13/04
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141433
Прочная надежная конструкция корпуса камеры для активного отдыха при любых погодных условиях
Влагозащищенная конструкция (подводная съемка до 2 часов на глубине до 14 метров (JIS Class 8)
Ударопрочность (выдерживает падение с высоты до 1,6 метров)
Прочный корпус выдерживает статическую нагрузку до 100 кг
Морозоустойчивость до –10°C
5-х кратный широкоугольный зум-объектив (28-140 мм в формате 35мм) для широкого спектра сюжетов
КМОП-сенсор с обратной засветкой (16 млн. эффективных пикселей) в сочетании с новейшим процессором гарантирует превосходное высококачественное изображение и высокую скорость считывания данных
Макро подсветка с шестью светодиодами
Специальные режимы для подводной съемки
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
s\n: 3100931
Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(USB), кистевой ремень, кольцо для фильтров, документация, коробка
Гарантия 90 дней.
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