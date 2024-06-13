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    Компактный фотоаппарат Pentax WG-90, синий (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076433

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-13/04

    • WG-90, синий (состояние 5)
    • WG-90, синий (состояние 5)
    • WG-90, синий (состояние 5)
    • WG-90, синий (состояние 5)
    • WG-90, синий (состояние 5)
    • WG-90, синий (состояние 5)
    • WG-90, синий (состояние 5)
    • WG-90, синий (состояние 5)
    • WG-90, синий (состояние 5)
    • WG-90, синий (состояние 5)
    • WG-90, синий (состояние 5)

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    Причина уценки:

    незначительные следы эксплуатации

    37 000 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141433

    Прочная надежная конструкция корпуса камеры для активного отдыха при любых погодных условиях
    Влагозащищенная конструкция (подводная съемка до 2 часов на глубине до 14 метров (JIS Class 8)
    Ударопрочность (выдерживает падение с высоты до 1,6 метров)
    Прочный корпус выдерживает статическую нагрузку до 100 кг
    Морозоустойчивость до –10°C
    5-х кратный широкоугольный зум-объектив (28-140 мм в формате 35мм) для широкого спектра сюжетов
    КМОП-сенсор с обратной засветкой (16 млн. эффективных пикселей) в сочетании с новейшим процессором гарантирует превосходное высококачественное изображение и высокую скорость считывания данных
    Макро подсветка с шестью светодиодами
    Специальные режимы для подводной съемки

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: незначительные следы эксплуатации
    s\n: 3100931
    Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(USB), кистевой ремень, кольцо для фильтров, документация, коробка 
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.