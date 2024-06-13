Описание

Код товара: 141433

Прочная надежная конструкция корпуса камеры для активного отдыха при любых погодных условиях

Влагозащищенная конструкция (подводная съемка до 2 часов на глубине до 14 метров (JIS Class 8)

Ударопрочность (выдерживает падение с высоты до 1,6 метров)

Прочный корпус выдерживает статическую нагрузку до 100 кг

Морозоустойчивость до –10°C

5-х кратный широкоугольный зум-объектив (28-140 мм в формате 35мм) для широкого спектра сюжетов

КМОП-сенсор с обратной засветкой (16 млн. эффективных пикселей) в сочетании с новейшим процессором гарантирует превосходное высококачественное изображение и высокую скорость считывания данных

Макро подсветка с шестью светодиодами

Специальные режимы для подводной съемки

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: незначительные следы эксплуатации

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: 3100931

Комплектация: камера, АКБ, ЗУ(USB), кистевой ремень, кольцо для фильтров, документация, коробка

Гарантия 90 дней.

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