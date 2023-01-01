Монокуляр Pentax VM 6x21 WP в комплекте с аксессуарами
Код товара : УТ-00072291
Артикул : S0063621
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Гарантия производителя 30 лет
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Описание
Уникальная эргономика Pentax VM 6X21 WP обеспечивает комфортное использование монокуляра одной рукой и гарантирует, что он не выскользнет даже из мокрой ладони. Монокуляр Pentax особенно удобен во время прогулок, путешествиях на каяке или лодке, горных походов или же в условиях, когда вторая рука занята сумкой или веслом. Адаптер для смартфона V-SA1 позволит использовать монокуляр как телеобъектив для съемки отдаленных объектов. А в сочетании с макростендом-насадкой V-MS1 данный прибор может использоваться как микроскоп с увеличением x18.
Фирменное многослойное покрытие всех оптических элементов в сочетании с roof-призмой с фазовым покрытием обеспечивает яркое, резкое, контрастное изображение без паразитных бликов и засветок.
Погодозащищенная надежная конструкция: класс защиты JIS Class 7; допускается кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м. Монокуляр не боится дождя и снега, его даже можно мыть под водой. Заполнение азотом предотвращает запотевание внутренней поверхности линз при перепадах температуры.
Стандартное штативное гнездо 1/4"-20 позволяет устанавливать монокуляр на различные держатели без необходимости покупать дополнительные адаптеры.
В комплекте идет фирменный чехол с петлями для крепления на ремень на обеих сторонах – для удобного ношения на поясе.