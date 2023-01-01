Описание

Уникальный дизайн корпуса Pentax VD 4x20 WP позволяет разобрать бинокль на 2 отдельных компактных монокуляра с 4-кратным увеличением: один вы можете оставить себе, а второй отдать товарищу. Монокуляры также можно последовательно соединить друг за другом, чтобы получить подзорную трубу с увеличением 16х. При любом из вариантов использования бинокль сохраняет водонепроницаемость и может кратковременно погружаться под воду на глубину до 1 метра. Все отражающие поверхности элементов оптической схемы и призм покрыты многослойным покрытием для исключения переотражений и бликов. Roof-призмы с фазовым покрытием и дополнительные призмы c диэлектрическим покрытием со сверхвысокой отражающей способностью обеспечивают превосходное качество изображения с яркой, четкой и контрастной картинкой без паразитных засветок и бликов.

Для разборки бинокля возьмите его двумя руками и потяните в противоположные стороны. Конструкция разбирается одним движением.

В базовый комплект также входит стильный чехол с акцентной зеленой строчкой и нашейный ремешок, который можно разделить и использовать как два наручных ремешка для монокуляров.