Бинокль Pentax UP 8x25 WP
Код товара : УТ-00055573
Артикул : S0061931
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
300 гр.
Характеристики
Диаметр выходного зрачка, мм
3.1
Диаметр линз, мм
25
Относительная яркость
9.6
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
108
Расстояние между окулярами
57 - 78 мм
Сумеречный фактор (максимум)
14.1
Описание
Бинокли серии UP отличаются компактностью, малым весом и высокой мобильностью при сохранении хороших оптических качеств. Среди всех биноклей серии PENTAX UP 8x25 WP один из самых компактных. Все линзы бинокля имеют фирменное мультипросветление и обеспечивают высокий контраст изображения. Конструкция каждого объектива бинокля включает 2 элемента в 1 группе. Окуляр имеет 3 элемента в 2 группах.
Оптика
PENTAX UP 8x25 WP использует призму PORRO для нормализации изображения и укорочения длины объективов бинокля. Большая кратность бинокля достигается увеличением фокусного расстояния зрительных труб. Если бы призм не было, то бинокль был бы значительно длиннее, а призма, делая излом лучей, удлиняет их путь, тем самым позволяя сделать тот же оптический инструмент короче. Кроме того если бы не было призм мы видели бы изображение перевернутое горизонтально и вертикально. При таком изображении очень сложно следить за объектом наблюдения. Две призмы внутри бинокля разворачивают изображение в привычный для нас вид.
Призма PORRO делает бинокль более широким и усиливает 3D эффект картинки в бинокле за счёт большего расстояния между передними линзами бинокля. Благодаря большей бинокулярности в бинокле с PORRO призмой удобнее определять расстояние до объекта наблюдения.
При использовании PORRO призмы оптические элементы не находятся на одной оси, так что с такими биноклями нужно обращаться более бережно, чтобы не нарушить юстировку.
Бинокль с призмой PORRO благодаря типу призмы изначально даёт контрастное и резкое изображение т.к. не имеет проблем ROOF призм, которые требуют коррекции.
PENTAX UP 8x25 WP имеет гибридные асферические элементы в конструкции окуляра, что позволяет сохранить качество картинки видимое наблюдателем не только по центру, но и по краям изображения.
Фокусировка бинокля PENTAX UP 8x25 WP осуществляется центральным фокусировочным кольцом. Оно достаточно большое, и имеет рифление для того чтобы его легко было найти на ощупь, не отрываясь от окуляров.
Бинокль PENTAX UP 8x25 WP можно подстраивать под своё зрение в широком диапазоне, коррекция диоптрий +/-3 D.
С помощью кольца на одном из окуляров вы подстраиваете диоптрии для вашего глаза, а центральным кольцом, которое находится между двух зрительных труб бинокля, вы выполняете саму фокусировку на объект.
Центральная фокусировка - очень точный и удобный тип фокусировки, который даёт возможность наводиться для бинокля PENTAX UP 8x25 WP на объект на расстоянии от 1.9 м и до бесконечности. Такая минимальная дистанция фокусировки является большим преимуществом в работе.
Возможно использовать бинокль PENTAX UP 8x25 WP в очках. Для этого у бинокля окуляры являются выдвижными, имеющими промежуточные положения (стопы) для более точной индивидуальной настройки. Бинокль имеет большой вынос выходного зрачка (15 мм), что способствует удобной работе в очках.
Влаго и пылезащита
Бинокль PENTAX UP 8x25 WP имеет защиту от влаги класса JIS 6 (Japanese Industrial Standards), что обеспечивает водонепроницаемость бинокля при кратковременном погружении его на глубину до 1 м. Бинокль герметичен и заполнен азотом, что не даёт запотевать внутренним элементам бинокля при резкой перемене температуры окружающей среды (например, при выходе из теплого помещения на улицу зимой). Линзы бинокля имеют гидрофобное покрытие, что облегчает использование бинокля в дождь. Большая часть капель скатывается с передних линз бинокля не мешая наблюдению.
Конструктив и эргономика
Бинокль PENTAX UP 8x25 WP рассчитан на пользователя, которому требуется максимальная мобильность при доступной цене и хороших оптических качествах бинокля. При своих характеристиках бинокль является отличным выбором, имея хорошую эргономику и небольшой вес.
Бинокль PENTAX UP 8x25 WP имеет крепление под специальный штатив для биноклей с резьбой 1/4”. Штатив для биноклей позволяет работать с биноклем длительное время, например, при наблюдении за дикими животными или птицами.
Сферы использования PENTAX UP 8x25 WP
- Бинокль хорошо подходит как повседневный бинокль, вы можете использовать его чтобы ориентироваться в незнакомых городах и не терять из виду друзей.
- Бинокль подходит для рассматривания достопримечательностей в путешествиях когда ближе к ним не подойти по каким-то причинам. Он небольшой и весит мало, не обременит вас, а впечатления от поездки усилит.
- Имеет хорошую влагозащиту и заполнение азотом, так что вы можете смело использовать данный бинокль при катании по морю и в условиях высокой влажности. Кроме того, благодаря большой кратности вы сможете разглядеть другие морские суда на большом удалении.
- Кратность бинокля достаточна для наблюдения удаленных объектов, которые плохо видны невооруженным взглядом. Бинокль подходит для занятий споттингом, будь то самолёты или железнодорожная техника.
- Качественный бинокль незаменим в путешествиях, взглядом через бинокль вы можете проникнуть туда, куда не добраться ногами.