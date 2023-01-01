Бинокль Pentax UP 8x25 черный
Код товара : УТ-00064702
Артикул : S0061901
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.450
Характеристики
Относительная яркость
9.6
Диаметр линз, мм
25
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
3.1
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
108
Угол поля зрения
6.2°
Описание
Несмотря на компактность и малый вес, корпус бинокля UP 8x25 WP имеет превосходную эргономику и идеально лежит в руке, а его герметичная конструкция и специальное резиновое покрытие гарантируют надежную защиту от проникновения влаги, пыли, песка и механических воздействий. Длинный рабочий отрезок окуляра 15 мм, выдвижные оправы и оригинальная двухосевая система регулировки межзрачкового расстояния позволяют быстро производить индивидуальную настройку бинокля и делают процесс наблюдения еще более комфортным.
Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.
Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования)по краям.
Влагозащищенные бинокли Pentax герметичны и имеют азотное заполнение, что помогает вести наблюдения в сложных погодных условиях. Бинокли PENTAX, защищенные от проникновения воды по 6 классу JIS, можно кратковременно погружать под воду на глубину не более 1 метра*.
* Продукция PENTAX не предназначена для подводного использования.
Внутренняя фокусировка
Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.
Асферические линзы
Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.
Большой рабочий отрезок окуляра
Рабочий отрезок окуляра — это максимальное расстояние от глаза до линзы окуляра бинокля при котором глаз еще может видеть все поле изображения. Оно особенно важно для удобства пользователя — чем больше отрезок, тем наблюдение вести комфортнее. Бинокли Pentax благодаря большому рабочему отрезку окуляра обеспечивают возможность наблюдения, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для тех, кто носит очки.
Прочие характеристики
- Эргономичный легкий и прочный корпус с "резиновым" покрытием
- Минимальное расстояние фокусировки 1.9 м
- Удобная система диоптрийной коррекции с помощью центрального выдвижного регулятора
- Вынесенная окулярная точка и выдвижные окулярные кольца для комфортного наблюдения