Описание

Несмотря на компактность и малый вес, корпус бинокля UP 8x25 WP имеет превосходную эргономику и идеально лежит в руке, а его герметичная конструкция и специальное резиновое покрытие гарантируют надежную защиту от проникновения влаги, пыли, песка и механических воздействий. Длинный рабочий отрезок окуляра 15 мм, выдвижные оправы и оригинальная двухосевая система регулировки межзрачкового расстояния позволяют быстро производить индивидуальную настройку бинокля и делают процесс наблюдения еще более комфортным.

Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.

Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования)по краям.

Влагозащищенные бинокли Pentax герметичны и имеют азотное заполнение, что помогает вести наблюдения в сложных погодных условиях. Бинокли PENTAX, защищенные от проникновения воды по 6 классу JIS, можно кратковременно погружать под воду на глубину не более 1 метра*.

* Продукция PENTAX не предназначена для подводного использования.

Внутренняя фокусировка

Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.

Асферические линзы

Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.

Большой рабочий отрезок окуляра

Рабочий отрезок окуляра — это максимальное расстояние от глаза до линзы окуляра бинокля при котором глаз еще может видеть все поле изображения. Оно особенно важно для удобства пользователя — чем больше отрезок, тем наблюдение вести комфортнее. Бинокли Pentax благодаря большому рабочему отрезку окуляра обеспечивают возможность наблюдения, не прижимая бинокль к глазам, что особенно важно для тех, кто носит очки.

Прочие характеристики