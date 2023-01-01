Бинокль Pentax UP 8-16x21 зеленый
Код товара : УТ-00035347
Артикул : S0061963
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
310 г
Вес (брутто), г
0.550
Характеристики
Относительная яркость
6.7
Сумеречный фактор (максимум)
18.3
Расстояние между окулярами
56 - 73 мм
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
2.6
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
87
Угол поля зрения
5° - 3°
Описание
Бинокль UP 8-16x21 поистине незаменим в любой наблюдательной ситуации. Он сочетает в себе потрясающие возможности, отличные оптические свойства и компактность. Благодаря возможности изменения кратности в диапазоне от 8х до 16х пользователь может, не изменяя своего местоположения, как легко увидеть мельчайшие детали на удаленном предмете, так и рассмотреть общий план наблюдаемого объекта.
С помощью расположенных на одной линии элементов управления (колесо зумирования, колесо фокусировки и кнопка диоптрийной коррекции), бинокль можно быстро и просто настроить для работы. Двухосевая система регулировки расстояния между зрачков, porro-призма с высоким коэффициентом преломления из стекла ВаК-4, многослойное просветление линз и асферические элементы в оптической конструкции окуляров гарантируют высокие наблюдательные способности новой модели.
Для исключения дрожания изображения при использовании предельных кратностей предусмотрена возможность установки бинокля на штатив с помощью адаптера.
Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.
Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования) по краям.
Функция внутренней фокусировки значительно увеличивает надежность бинокля. Она препятствует попаданию вовнутрь пыли и влаги, оберегая сложную оптическую конструкцию от внешних воздействий.
Асферические линзы, которые используются в конструкции окуляров биноклей, дают резкую картинку от центра и до края поля изображения. Это линзы особой формы, разработанные для сведения аберраций к минимуму.