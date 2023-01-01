Описание

Миниатюрный оптический помощник для спортсмена, натуралиста, любителя экстремального отдыха. Бинокль сверхлегкий, поэтому его можно захватить с собой в любое путешествие – он займет минимум места и не обременит в дороге. Вооружившись этой моделью, вы сможете обозревать на 9-кратном увеличении природные ландшафты, следить за ходом спортивной игры, изучать экспонаты музеев и выставок. Пользоваться биноклем можно не только на улице, но и в помещении – он фокусируется уже на дистанции от 3 метров.

Оптическая система бинокля PENTAX UD 9X21 оснащена фирменным многослойным просветляющим покрытием всех поверхностей линз (как модели серий старшего класса) - для яркого и резкого изображения. Асферические линзы в конструкции окуляра гарантируют превосходную резкость и качественное изображение наблюдаемых объектов.