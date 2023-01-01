Оригинальная фотосумка Pentax SLR Multi Bag для зеркальных камер. Выполнена из плотной синтетической ткани, жесткие стенки с амортизирующим наполнителем защищают оборудование от случайных ударов при переноске. Регулирующиеся мягкие перегородки на липучках разделяют сумку на три отделения, позволяя удобно организовать внутреннее пространство под ваш комплект оборудования. Также имеются два кармана на молнии: один внутренний, с сеточкой, для небольших аксессуаров, второй внешний, более вместительный (с лицевой стороны сумки). На плечевом ремне предусмотрен специальный кармашек для мобильного телефона.