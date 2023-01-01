Бинокль Pentax SP 12x50
Код товара : УТ-00062097
Артикул : S0065904
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Характеристики
Физические характеристики
Вес
900 г
Характеристики
Сумеречный фактор (максимум)
24.5
Минимальное расстояние фокусировки
9
Расстояние между окулярами
58 - 71 мм
Диаметр линз, мм
50
Призма
Порро
Диаметр выходного зрачка, мм
4.2
Поле зрения на расстоянии 1000 м, м
98
Угол поля зрения
5.6°
Описание
- Фирменное многослойное просветляющее покрытие всех поверхностей линз
- Доступный по цене 12х бинокль
- Porro-призмы из оптического стекла ВаК-4
- Брызгозащищенный обрезиненный компактный корпус
- Классическая конструкция
Бинокль SP 12х50 обладает неплохой светосилой при большой кратности приближения, позволяющей использовать бинокль для наблюдений не только при использовании опоры, но и с рук. Кроме того, SP 12х50 отличает надежный прорезиненный черный корпус, удобный конструктив и превосходные оптические характеристики и весьма демократичная цена.
Проверенная временем оптическая конструкция обеспечивает получение резкого, четкого, контрастного изображения с минимальными оптическими искажениями. Фирменное многослойное просветление основных оптических элементов уменьшает световые рефлексы и блики. Простая фокусировочная система обеспечивает точную и быструю настройку, а окулярные кольца из мягкой, но плотной резины обеспечивают комфорт во время наблюдений.
Система центральной фокусировки с широким кольцом позволяет наблюдателю производить настройку фокусировки быстро и точно. А с помощью механизма диоптрийной коррекции просто и удобно корректировать изображение в зависимости от уровня зрения наблюдателя.
Многослойное просветление всех оптических элементов
Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.
Призма из стекла BaK4
Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования) по краям.
Резиновое покрытие корпуса
Резиновое покрытие корпуса эффективно защищает внутренний механизм и оптические элементы от ударов и повреждений.
Наличие гнезда для адаптера дает возможность устанавливать бинокль SP 12x50 на штатив.