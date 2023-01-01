Бинокль Pentax SP 10x50 черный (уцененный)
Код товара : УТ-00071972
Артикул : S0065903 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
14 990 ₽
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Гарантия производителя 30 лет
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Описание
Бинокль SP 10х50 имеет хорошую светосилу при умеренной кратности, оптимально подходящую для наблюдений в неблагоприятных условиях, в том числе с рук и в движении. Помимо этого, SP 10х50 отличает надежный прорезиненный корпус, удобный конструктив и превосходные оптические характеристики.
Проверенная временем оптическая конструкция обеспечивает получение резкого, четкого, контрастного изображения с минимальными оптическими искажениями. Фирменное многослойное просветление основных оптических элементов уменьшает световые рефлексы и блики. Простая фокусировочная система обеспечивает точную и быструю настройку, а окулярные кольца из мягкой, но плотной резины обеспечивают комфорт во время наблюдений.
Система центральной фокусировки с широким кольцом позволяет наблюдателю производить настройку фокусировки быстро и точно. А с помощью механизма диоптрийной коррекции просто и удобно корректировать изображение в зависимости от уровня зрения наблюдателя.
Многослойное просветление всех оптических элементов
Многослойное просветляющее покрытие оптики улучшает светопропускание, устраняет паразитные переотражения, повышая яркость, четкость и контраст изображения. Pentax добавляет сложное многослойное покрытие на каждую поверхность линз и призм у всех биноклей линейки Sport Optics для того, чтобы вы получали яркое четкое и чистое изображение.
Призмы из высококачественного оптического стекла BaK4 с высоким коэффициентом преломления используется во всех биноклях Pentax, что дает возможность получить идеально ровное и чистое изображение без затемнения (виньетирования) по краям.
Резиновое покрытие корпуса эффективно защищает внутренний механизм и оптические элементы от ударов и повреждений.