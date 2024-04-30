Объектив Pentax SMC FA 50mm f/1.4 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075348
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-30
Причина уценки:
царапины и потёртости корпуса.
18 000 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 140348
Pentax SMC FA 50mm f/1.4
Серия FA
Фокусное расстояние 50 мм
Максимальное значение диафрагмы f/1.4
Минимальное значение диафрагмы f/22
Количество лепестков диафрагмы
Угол обзора 47°
Конструкция 7 элементов в 6 группах
Минимальная дистанция фокусировки 0.45 м
Размер фильтра 49 мм
Байонет KAF
Вес 220 г
Размеры (Длина х Диаметр) 65 x 37 мм
Состояние: 4; царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: крышки.
Гарантия 14 дней.
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