Объектив Pentax SMC FA 50mm f/1.4 (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075348 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-30

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Задать вопрос Причина уценки: царапины и потёртости корпуса. 18 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140348 Pentax SMC FA 50mm f/1.4 Серия FA

Фокусное расстояние 50 мм

Максимальное значение диафрагмы f/1.4

Минимальное значение диафрагмы f/22

Количество лепестков диафрагмы

Угол обзора 47°

Конструкция 7 элементов в 6 группах

Минимальная дистанция фокусировки 0.45 м

Размер фильтра 49 мм

Байонет KAF

Вес 220 г

Размеры (Длина х Диаметр) 65 x 37 мм Состояние: 4; царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.

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