Описание

Код товара: 137761

Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 28 мм

Макс. фокусное расстояние 105 мм

Кратность зума 3.8x

Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м

Минимальный угол обзора 23.5 град.мин

Максимальный угол обзора 75 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4.5

Минимальная диафрагма (F) 32

Крепление

Байонет Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Линзы

Число групп элементов 11

Число элементов 12

Размеры и вес

Диаметр 66 мм

Длина 65.5 мм

Вес 255 г



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 6361262

Комплектация: Передняя и задняя крышки, коробка.

Гарантия от 14 до 90 дней.