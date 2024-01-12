Объектив Pentax SMC FA 28-105mm f/3.2-4.5 AL (IF) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072761
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-12/01
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137761
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 28 мм
Макс. фокусное расстояние 105 мм
Кратность зума 3.8x
Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м
Минимальный угол обзора 23.5 град.мин
Максимальный угол обзора 75 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4.5
Минимальная диафрагма (F) 32
Крепление
Байонет Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Линзы
Число групп элементов 11
Число элементов 12
Размеры и вес
Диаметр 66 мм
Длина 65.5 мм
Вес 255 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 6361262
Комплектация: Передняя и задняя крышки, коробка.
Гарантия от 14 до 90 дней.