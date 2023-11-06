Объектив Pentax SMC DFA 100mm f/2.8 Macro WR (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00071344
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-06/01
Причина уценки:
потёртости, царапины на корпусе, небольшая трещина на окантовке корпуса (в месте резьбы для фильтров), линзы без дефектов и повреждений
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136344
Тип объектива
макрообъектив
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3
Фокусное расстояние
100 мм
Диафрагма
f/2.8
Функции
автоматическая фокусировка, режим макросъемки, фокусировочный мотор
Минимальное расстояние фокусировки
0.306 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потёртости, царапины на корпусе, небольшая трещина на окантовке корпуса (в месте резьбы для фильтров), линзы без дефектов и повреждений.
s\n: 9356887
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.