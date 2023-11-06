Описание

Код товара: 136344

Тип объектива

макрообъектив

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3

Фокусное расстояние

100 мм

Диафрагма

f/2.8

Функции

автоматическая фокусировка, режим макросъемки, фокусировочный мотор

Минимальное расстояние фокусировки

0.306 м

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потёртости, царапины на корпусе, небольшая трещина на окантовке корпуса (в месте резьбы для фильтров), линзы без дефектов и повреждений.

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: 9356887

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол.

Гарантия 90 дней.