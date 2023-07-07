Описание

Код товара: 133472

Производитель Pentax

Тип объектив

Байонет Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 55 мм

Макс. фокусное расстояние 300 мм

Кратность зума 5.5x

Минимальное расстояние фокусировки 1.4 м

Минимальный угол обзора 5.4 град.мин

Максимальный угол обзора 29 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.8

Минимальная диафрагма (F) 32

Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм

Линзы

Число групп элементов 8

Число элементов 12

Размеры и вес

Диаметр 71 мм

Длина 111.5 мм

Вес 440 г

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4

# 5068337

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда

Гарантия 90 дней.