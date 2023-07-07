Объектив Pentax SMC DA-L 55-300mm f/4-5.8 (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00068472
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-07-07/09
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации, потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 133472
Производитель Pentax
Тип объектив
Байонет Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 55 мм
Макс. фокусное расстояние 300 мм
Кратность зума 5.5x
Минимальное расстояние фокусировки 1.4 м
Минимальный угол обзора 5.4 град.мин
Максимальный угол обзора 29 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.8
Минимальная диафрагма (F) 32
Диаметр резьбы для светофильтра 58 мм
Линзы
Число групп элементов 8
Число элементов 12
Размеры и вес
Диаметр 71 мм
Длина 111.5 мм
Вес 440 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4
# 5068337
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.