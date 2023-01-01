Описание

Компактный и легкий объектив SMC PENTAX DA 50mm/1.8 обладает великолепным соотношением цены и качества. Его главные особенности - фиксированное фокусное расстояние, оптимальное для съемки большинства сюжетов, которые встречаются в жизни фотографа, великолепное оптическое качество, свойственное объективам подобного класса.

Не секрет, что объективы с подобными характеристиками очень популярны - их можно встретить в кофре практически любого фотографа. Большое относительное отверстие f/1.8 полезно при съемках в условиях недостаточного освещения и для получения снимков с красивым эффектом "боке" (художественно размытым фоном). Эквивалентное фокусное расстояние объектива (для кадра 35-ти мм формата) составляет 76, 5 мм и позволяет получать снимки с умеренно сжатой перспективой, которая идеально подходит для разноплановых портретов, жанровой съемки, групповых снимков на открытых пространствах, съемки природы и многого другого.

Несмотря на компактные размеры, малый вес и весьма привлекательную цену, SMC DA 50mm/1.8 имеет великолепное оптическое качество и приятный рисунок, свойственный объективам PENTAX. Специальное водо- и жироотталкивающее покрытие PENTAX SP помогает содержать в чистоте высококлассную оптику, а лепестки диафрагмы скруглены для получения красиво размытого заднего плана.

Если вы ищете универсальный объектив для съемки красивых портретов и других интересных сюжетов, то модель SMC PENTAX-DA 50mm/1.8 - именно то, что вам нужно! Этот компактный, легкий и светосильный объектив имеет все шансы стать основным объективом на вашей камере.

Описание производителя