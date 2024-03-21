Объектив Pentax SMC DA 50-200 mm f/ 4-5.6 ED (состояние 4 ) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074380 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-21/01

<











>







Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации, потертости на корпусе, нет байонетной крышки. 6 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 139380 Тип объектива

стандартный, телеобъектив

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3

Мин. фокусное расстояние

50 мм

Макс. фокусное расстояние

200 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потертости на корпусе, нет байонетной крышки.

s

: 6008577

Комплектация: объектив, передняя крышка

Гарантия 90 дней.

-----

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.