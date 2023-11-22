Описание

Код товара: 136653

Объектив серии Limited с фокусным расстоянием 40 мм (для цифровых зеркальных камер эквивалентное фокусное расстояние составляет 61мм) разработан специально для цифровых зеркальных фотокамер PENTAX. SMC PENTAX-DA 40 мм f/2.8 подходит практически для любого вида съемок: жанровая или студийная, портрет или пейзаж. Объектив отличается традиционно высоким качеством цветопередачи объективов легендарной серии Limited, вместе с тем, уникальной миниатюрной конструкцией, обеспечивающей маневренность во время съемки. Объектив оснащен фирменным механизмом быстрого переключения режимов фокусировки AM/MF. В конструкции узла диафрагмы применены 9 элементов, благодаря которым обеспечивается идеально круглое проходное отверстие и, как следствие, неповторимая передача расфокусированной области изображения. С очень незначительными ограничениями объектив можно использовать с пленочными камерами PENTAX (следует помнить, что объективы DA не поддерживают механическое управление диафрагмой).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе, люфт переднего декоративного кольца )

Комплектация: Крышка задняя, металлическая резьбовая бленда, металлическая резьбовая крышка)

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.