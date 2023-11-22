Объектив Pentax SMC DA 40mm f/2.8 Limited (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071653
Артикул : б/у-П72 К 2023-11-22
Причина уценки:
Потертости на корпусе, люфт переднего декоративного кольца
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136653
Объектив серии Limited с фокусным расстоянием 40 мм (для цифровых зеркальных камер эквивалентное фокусное расстояние составляет 61мм) разработан специально для цифровых зеркальных фотокамер PENTAX. SMC PENTAX-DA 40 мм f/2.8 подходит практически для любого вида съемок: жанровая или студийная, портрет или пейзаж. Объектив отличается традиционно высоким качеством цветопередачи объективов легендарной серии Limited, вместе с тем, уникальной миниатюрной конструкцией, обеспечивающей маневренность во время съемки. Объектив оснащен фирменным механизмом быстрого переключения режимов фокусировки AM/MF. В конструкции узла диафрагмы применены 9 элементов, благодаря которым обеспечивается идеально круглое проходное отверстие и, как следствие, неповторимая передача расфокусированной области изображения. С очень незначительными ограничениями объектив можно использовать с пленочными камерами PENTAX (следует помнить, что объективы DA не поддерживают механическое управление диафрагмой).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - ( Потертости на корпусе, люфт переднего декоративного кольца )
Комплектация: Крышка задняя, металлическая резьбовая бленда, металлическая резьбовая крышка)
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.