Объектив Pentax SMC DA 21mm f/3.2 AL Limited (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00070781
Артикул : б/у-КП32 К 2023-10-13
Причина уценки:
4, потертости на корпусе, следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива: широкоугольный, Широкоугольный объектив
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 21 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.2 м
Максимальный угол обзора 68 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.2
Минимальная диафрагма (F) 22
Байонет Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3
Диаметр резьбы для светофильтра 49 мм
Код товара: 135781
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, потертости на корпусе, следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.