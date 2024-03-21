Объектив Pentax SMC DA 16-45mm F/4.0 ED AL (состояние 4 ) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074381 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-21/02

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Задать вопрос Причина уценки: cледы эксплуатации, потертости на корпусе, передняя крышка дубликат 13 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 139381 Тип объектива

стандартный

Фокусное расстояние

переменное

Байонет

Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3

Мин. фокусное расстояние

16 мм

Макс. фокусное расстояние

45 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: cледы эксплуатации, потертости на корпусе, передняя крышка дубликат

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: 5832245

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка.

Гарантия 90 дней.

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