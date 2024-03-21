Объектив Pentax SMC DA 16-45mm F/4.0 ED AL (состояние 4 ) (б/у)
Код товара : УТ-00074381
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-21/02
Причина уценки:
cледы эксплуатации, потертости на корпусе, передняя крышка дубликат
13 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139381
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3
Мин. фокусное расстояние
16 мм
Макс. фокусное расстояние
45 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: cледы эксплуатации, потертости на корпусе, передняя крышка дубликат
s\n: 5832245
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка.
Гарантия 90 дней.
-----
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.