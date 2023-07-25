Зеркальный фотоаппарат Ricoh KR-10M (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00068756
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-07-25
Причина уценки:
Следы эксплуатации на корпусе: потертости, царапинки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 133756
Камера работает в двух режимах (ручной и приоритет диафрагмы) и имеет довольно простое управление: рядом с ЖК-дисплеем расположены кнопки смены режима, автоспуска, и две кнопки меняющие значение выдержки и компенсации экспозиции (на +/- 4 ступени). Электронно-управляемый ламельный затвор отрабатывает выдержки от 1/2000 до 16 сек. (+ ручная выдержка В), значения которых отображаются в просторном видоискателе с линзой Френеля. Байонет у камеры Pentax K, а сбоку от объектива расположена кнопка блокировки экспозиции. DX-код плёнки считывается автоматически, а если его нет по умолчанию ставится значение ISO 100. Есть режим мультиэкспозиции и возможность серийной съемки.
Питание от четырех батарей типа АА.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4. Следы эксплуатации на корпусе: потертости, царапинки.
Комплектация: sn:88105750.
Гарантия 14 дней.