Описание

Код товара: 133756

Камера работает в двух режимах (ручной и приоритет диафрагмы) и имеет довольно простое управление: рядом с ЖК-дисплеем расположены кнопки смены режима, автоспуска, и две кнопки меняющие значение выдержки и компенсации экспозиции (на +/- 4 ступени). Электронно-управляемый ламельный затвор отрабатывает выдержки от 1/2000 до 16 сек. (+ ручная выдержка В), значения которых отображаются в просторном видоискателе с линзой Френеля. Байонет у камеры Pentax K, а сбоку от объектива расположена кнопка блокировки экспозиции. DX-код плёнки считывается автоматически, а если его нет по умолчанию ставится значение ISO 100. Есть режим мультиэкспозиции и возможность серийной съемки.

Питание от четырех батарей типа АА.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4. Следы эксплуатации на корпусе: потертости, царапинки.

Комплектация: sn:88105750.

Гарантия 14 дней.