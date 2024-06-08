Пленочный фотоаппарат Pentax MZ-60 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076235
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-08
Причина уценки:
трещина и повреждения на наглазнике.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141235
Pentax MZ-60 Body (состояние 5)
Pentax MZ-60 - японская любительская зеркальная камера. Выпускалась с 2002 по 2005 год.
Крепление объектива: байонет Pentax K AF (упрощенный);
Встроенный TTL-экспонометр;
Режимы: M (ручной), Av (приоритет диафрагмы), Tv (приоритет выдержки) и 6 программных режимов (Стандарт, Портрет, Пейзаж, Макросъёмка, Спорт, Ночная съёмка);
Электронно управляемый затвор отрабатывает выдержки от 30 секунд до 1/2000 + B;
Диапазон чувствительности пленки: 25-5000 ISO по DX-коду + ручной ввод значения ISO от 6 до 6400;
Зарядка пленки, протяжка и обратная перемотка - автоматические;
Пентапризменный видоискатель, отображающий 90% площади будущего кадра;
AE Lock (функция фиксации автоматической экспозиции);
Возможна как покадровая протяжка плёнки, так и скоростная съёмка (1 кадр/сек);
Автобрекетиг 1EV или 0,5EV;
Таймер автоспуска на 12 секунд;
Встроенная вспышка;
Питание камеры: два элемента типа CR2;
Вес: 325 г (без объектива и батареек).
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5;; трещина и повреждения на наглазнике.
Комплектация:ремешок, батарейный блок; 5310685.
Гарантия 14 дней.