Описание

Код товара: 141235

Pentax MZ-60 Body (состояние 5)

Pentax MZ-60 - японская любительская зеркальная камера. Выпускалась с 2002 по 2005 год.

Крепление объектива: байонет Pentax K AF (упрощенный);

Встроенный TTL-экспонометр;

Режимы: M (ручной), Av (приоритет диафрагмы), Tv (приоритет выдержки) и 6 программных режимов (Стандарт, Портрет, Пейзаж, Макросъёмка, Спорт, Ночная съёмка);

Электронно управляемый затвор отрабатывает выдержки от 30 секунд до 1/2000 + B;

Диапазон чувствительности пленки: 25-5000 ISO по DX-коду + ручной ввод значения ISO от 6 до 6400;

Зарядка пленки, протяжка и обратная перемотка - автоматические;

Пентапризменный видоискатель, отображающий 90% площади будущего кадра;

AE Lock (функция фиксации автоматической экспозиции);

Возможна как покадровая протяжка плёнки, так и скоростная съёмка (1 кадр/сек);

Автобрекетиг 1EV или 0,5EV;

Таймер автоспуска на 12 секунд;

Встроенная вспышка;

Питание камеры: два элемента типа CR2;

Вес: 325 г (без объектива и батареек).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5;; трещина и повреждения на наглазнике.

Комплектация:ремешок, батарейный блок; 5310685.

Гарантия 14 дней.