Описание

Классический плёночный фотоаппарат от именитого производителя в отличном состоянии и с богатой комплектацией.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные царапинки и потёртости корпуса.

Комплектация: крышка передняя, батарейки АА х 4, фирменная коробка.

Гарантия 14 дней.