Зеркальный фотоаппарат Pentax MZ-5 + FA 28-80mm f/3.5-5.6 SMC + Pentax FG (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071823
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-28
Причина уценки:
Незначительные царапинки и потёртости корпуса.
19 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Классический плёночный фотоаппарат от именитого производителя в отличном состоянии и с богатой комплектацией.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные царапинки и потёртости корпуса.
Комплектация: крышка передняя, батарейки АА х 4, фирменная коробка.
Гарантия 14 дней.