Описание

Код товара: 136357

Это первый в мире фотоаппарат с эмуляцией эффекта фильтра нижних частот с помощью перемещение светочувствительной матрицы. Это нововведение повысило эффективность сенсора и сделало фотографии более четкими. Несмотря на неполноформатную матрицу, камера вобрала в себя все нужные функции. Разрешение ее матрицы – 24 Мп, минимальная выдержка – 1/8000 секунды, 27 точек фокусировки, 25 из которых – крестообразные, видоискатель со 100% кадра, LiveView, ISO до 51200, 3,2” дисплей с разрешением 1.037 Мп, пыле- и влагозащищенный магниевый металлический корпус, 2 карты памяти SD с поддержкой карт памяти для беспроводной передачи данных EyeFi , скорость съемки до 8,3 кадров в секунду в сериях до 23 RAW файлов, видео съемка FullHD и многое другое.

Состояние: потертости, царапины;

Комплектация: коробка, з/у, 2 аккумулятора, ремень, наглазник;

Гарантия 90 дней.