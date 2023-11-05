Зеркальный фотоаппарат Pentax K3 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071357
Артикул : б/у-М163 К 2023-11-05
Причина уценки:
Потертости, царапины;
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136357
Это первый в мире фотоаппарат с эмуляцией эффекта фильтра нижних частот с помощью перемещение светочувствительной матрицы. Это нововведение повысило эффективность сенсора и сделало фотографии более четкими. Несмотря на неполноформатную матрицу, камера вобрала в себя все нужные функции. Разрешение ее матрицы – 24 Мп, минимальная выдержка – 1/8000 секунды, 27 точек фокусировки, 25 из которых – крестообразные, видоискатель со 100% кадра, LiveView, ISO до 51200, 3,2” дисплей с разрешением 1.037 Мп, пыле- и влагозащищенный магниевый металлический корпус, 2 карты памяти SD с поддержкой карт памяти для беспроводной передачи данных EyeFi , скорость съемки до 8,3 кадров в секунду в сериях до 23 RAW файлов, видео съемка FullHD и многое другое.
Состояние: потертости, царапины;
Комплектация: коробка, з/у, 2 аккумулятора, ремень, наглазник;
Гарантия 90 дней.