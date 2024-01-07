Зеркальный фотоаппарат Pentax К-x + SMC Pentax DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072621
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-01-07
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Комплект Pentax K-X + Pentax DA SMC 18-55mm f/3.5-5.6 AL. Включает стандартный зум-объектив с популярным диапазоном фокусных расстояний. Имеет быструю автоматическую фокусировку. Минимальная дистанция составляет всего 25 см, при этом можно снимать макро с максимальным увеличением 1:3. Количество лепестков диафрагмы - 6 штук. Объектив хорошо справится с различными фотозадачами, воспроизводит качественное изображение с корректной цветопередачей. Отличный выбор для пейзажной съемки. Камера может похвастаться компактностью и маленьким весом. Работа с изображениями сплошное удовольствие, учитывая разрешение 12.4 мегапикселя, скорость работы процессора PRIME II, быструю серийную съемку до 4,7 кадра в секунду, модуль затвора, отрабатывающий выдержки до 1/6000 с, режим сверхвысокой чувствительности ISO 12800 и отличный видоискатель с большим увеличением.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: крышка.
Гарантия 14 дней.