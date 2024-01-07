Описание

Комплект Pentax K-X + Pentax DA SMC 18-55mm f/3.5-5.6 AL. Включает стандартный зум-объектив с популярным диапазоном фокусных расстояний. Имеет быструю автоматическую фокусировку. Минимальная дистанция составляет всего 25 см, при этом можно снимать макро с максимальным увеличением 1:3. Количество лепестков диафрагмы - 6 штук. Объектив хорошо справится с различными фотозадачами, воспроизводит качественное изображение с корректной цветопередачей. Отличный выбор для пейзажной съемки. Камера может похвастаться компактностью и маленьким весом. Работа с изображениями сплошное удовольствие, учитывая разрешение 12.4 мегапикселя, скорость работы процессора PRIME II, быструю серийную съемку до 4,7 кадра в секунду, модуль затвора, отрабатывающий выдержки до 1/6000 с, режим сверхвысокой чувствительности ISO 12800 и отличный видоискатель с большим увеличением.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: крышка.

Гарантия 14 дней.