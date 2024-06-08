Зеркальный фотоаппарат Pentax K-x Kit 18-55mm f/3.5-5.6 AL II (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076236
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-08
Причина уценки:
незначительные царапины и потёртости корпуса и дисплея.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141236
Pentax K-x Kit 18-55mm f/3.5-5.6 AL II (состояние 5-)
Цифровая однообъективная зеркальная камера
Сменное крепление, совместимое с объективами Pentax с автоматической диафрагмой и объективами SDM; более старые объективы поддерживаются в режиме замера с остановкой.
23,6 Ч 15,8 мм CMOS-датчик изображения с фильтром основного цвета
Максимальное разрешение 12,4 мегапикселя
ISO Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (100, 12800 с расширением)
Носитель записи SD, SDHC, SDXC
Программа, Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Ручной, Лампа накаливания, Автоматический, Режимы съемки (Стандартный, портретный, Альбомный, макросъемка, Действие, портрет в ночной сцене, Стандартное выключение вспышки)
Замер с открытой диафрагмой TTL на выбор: 16-сегментный, центровзвешенный и точечный измеритель
Диапазон выдержки 1/6000 сек – 30 сек, лампа накаливания
Видоискатель Пентазеркалье на уровне глаз, покрытие 96%, увеличение 0,85 x
ЖК - экран 2,7 дюйма, 230 000 пикселей
Аккумулятор AA.
515 г без аккумулятора
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-;; незначительные царапины и потёртости корпуса и дисплея; пробег 42 000
Комплектация:ремешок, бленда, инструкция, фильтр, крышка объектива; 3741142/6330658.
Гарантия 14 дней.