Описание

Код товара: 141236

Pentax K-x Kit 18-55mm f/3.5-5.6 AL II (состояние 5-)

Цифровая однообъективная зеркальная камера

Сменное крепление, совместимое с объективами Pentax с автоматической диафрагмой и объективами SDM; более старые объективы поддерживаются в режиме замера с остановкой.

23,6 Ч 15,8 мм CMOS-датчик изображения с фильтром основного цвета

Максимальное разрешение 12,4 мегапикселя

ISO Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (100, 12800 с расширением)

Носитель записи SD, SDHC, SDXC

Программа, Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Ручной, Лампа накаливания, Автоматический, Режимы съемки (Стандартный, портретный, Альбомный, макросъемка, Действие, портрет в ночной сцене, Стандартное выключение вспышки)

Замер с открытой диафрагмой TTL на выбор: 16-сегментный, центровзвешенный и точечный измеритель

Диапазон выдержки 1/6000 сек – 30 сек, лампа накаливания

Видоискатель Пентазеркалье на уровне глаз, покрытие 96%, увеличение 0,85 x

ЖК - экран 2,7 дюйма, 230 000 пикселей

Аккумулятор AA.

515 г без аккумулятора

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-;; незначительные царапины и потёртости корпуса и дисплея; пробег 42 000

Комплектация:ремешок, бленда, инструкция, фильтр, крышка объектива; 3741142/6330658.

Гарантия 14 дней.