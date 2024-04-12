Зеркальный фотоаппарат Pentax K-r Kit 18-55mm f/3.5-5.6 AL (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074866
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-12
Причина уценки:
Немного изменен цвет резинок, на корпусе нет царапин, миркоцарапины на дисплее. В целом состояние отличное;
Снят с продажи
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139866
PENTAX K-r 18-55 DA AL - цифровой зеркальный фотоаппарат с матрицей APS-C КМОП 12.4 мегапикселей, стандартным зум-объективом, высокой скоростью съемки (6 к/с.), ISO 200-25600 и записью видео в HD 720p.
Зеркальная камера K-r от PENTAX сочетает в себе легкость в использовании, высокую производительность и профессиональную функциональность. K-r обладает впечатляющими возможностями, среди которых: высококачественная фотосъёмка с высоким разрешением, фирменной системой стабилизации SR, совместимой со всей оптикой PENTAX, быстрая серийная съёмка со скоростью шесть кадров в секунду, сверхвысокая чувствительность матрицы ISO 25 600 и низкий уровень шума, а также 3-дюймовый ЖК-монитор (с высоким разрешением 921 000 точек). Компактный корпус камеры исполнен из прочного армированного поликарбоната и собран на стальном шасси.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, Немного изменен цвет резинок, на корпусе нет царапин, миркоцарапины на дисплее. В целом состояние отличное;
Комплектация: акб, з/у, ремешок, сумка, кабель USB, крышка объектива; 3985390/5248330;
Гарантия 14 дней.