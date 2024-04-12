Описание

Код товара: 139866

PENTAX K-r 18-55 DA AL - цифровой зеркальный фотоаппарат с матрицей APS-C КМОП 12.4 мегапикселей, стандартным зум-объективом, высокой скоростью съемки (6 к/с.), ISO 200-25600 и записью видео в HD 720p.

Зеркальная камера K-r от PENTAX сочетает в себе легкость в использовании, высокую производительность и профессиональную функциональность. K-r обладает впечатляющими возможностями, среди которых: высококачественная фотосъёмка с высоким разрешением, фирменной системой стабилизации SR, совместимой со всей оптикой PENTAX, быстрая серийная съёмка со скоростью шесть кадров в секунду, сверхвысокая чувствительность матрицы ISO 25 600 и низкий уровень шума, а также 3-дюймовый ЖК-монитор (с высоким разрешением 921 000 точек). Компактный корпус камеры исполнен из прочного армированного поликарбоната и собран на стальном шасси.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, Немного изменен цвет резинок, на корпусе нет царапин, миркоцарапины на дисплее. В целом состояние отличное;

Комплектация: акб, з/у, ремешок, сумка, кабель USB, крышка объектива; 3985390/5248330;

Гарантия 14 дней.