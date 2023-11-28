Зеркальный фотоаппарат Pentax K-70 Body (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071818
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-28/07
Причина уценки:
нет ремня, незначительные следы эксплуатации, защитная пленка на дисплее. Пробег: 5.126 кадров.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136818
Тип камеры
зеркальная
Формат матрицы
APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика
1920x1080
Байонет
Pentax KA/KAF/KAF2
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
оптический
Экран
поворотный, работа в режиме видоискателя
Видоискатель
зеркальный (TTL)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: нет ремня, незначительные следы эксплуатации, защитная пленка на дисплее. Пробег: 5.126 кадров.
s\n: 7391742
Комплектация: камера, АКБ, з\у, коробка, документация, заглушка ГБ, байонетная крышка, наглазник
Гарантия 90 дней