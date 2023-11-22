Описание

Код товара: 136649

Матрица CMOS, размерность APS-C (кроп-фактор ×1.5), разрешение 16.9 Мп, чувствительность 80 - 3200, с расширением на 3 ступени до 51200, с системой стабилизации и очистки от пыли, размеры файла 4928 x 3264, без сглаживающего фильтра

ЖК-экран 921000 пикселов, 3 дюйма, с возможностью визирования в реальном времени

Встроенная вспышка ведущее число 13, возможность управления внешними вспышками через P-TTL

Корпус магниевый сплав на стальном шасси, прорезиненные швы, защита от пыли и влаги

Видоискатель оптический со 100%-ным покрытием кадра

Автофокус фазовый через модуль SAFOX X по 11 фокусировочным точкам, контрастного типа по основной матрице, с мгновенным увеличением

Диапазон выдержек 30 - 1/8000 с

Замер экспозиции мультизонный, центровзвешенный, точечный

Тип карт памяти SD, SDHC, SDXC

Форматы изображения JPEG, RAW

Интерфейсы USB 2.0, видео, HDMI, аудио

Емкость аккумулятора 740 фотографий

Видео MPEG до HD1080p с частотой кадров до 30 и поддержкой стабилизации

Размер 131x97x73 мм, без объектива

Вес 740 г, с элементами питания; без объектива

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4 ( Потертости, царапины на корпусе, Пробег 33838 кадров)

Комплектация: Родное зу, акб, 2 неоригинальных акб, неориг бат блок)

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения