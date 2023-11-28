Зеркальный фотоаппарат Pentax K-5 II Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071811
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-28/02
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости, трещина на резиновой заглушке микрофонного гнезда, оторвано крепление заглушки разъёмов. Пробег: 28.260 кадров
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136811
Тип камеры
зеркальная
Формат матрицы
APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика
1920x1080
Байонет
Pentax KA/KAF/KAF2
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
оптический
Экран
два экрана, работа в режиме видоискателя, фиксированный
Видоискатель
зеркальный (TTL)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости, трещина на резиновой заглушке микрофонного гнезда, оторвано крепление заглушки разъёмов. Пробег: 28.260 кадров.
s\n: 4521458
Комплектация: камера, АКБ, з/у, крышка на байонет, кабель аудио-видео, наглазник, заглушка контактов БР, документы.
Гарантия 90 дней.
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