Описание

Код товара: 136815

Тип камеры

зеркальная

Формат матрицы

APS-C

Максимальное разрешение записи видеоролика

1920x1080

Байонет

Pentax KA/KAF/KAF2

Стабилизатор изображения (фотосъемка)

оптический

Экран

работа в режиме видоискателя, фиксированный

Видоискатель

зеркальный (TTL)

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: следы эксплуатации, потёртости, подозрение на мелкую царапину на матрице. Пробег: 10.853 кадров.

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: 4853991

Комплектация: камера, АКБ, з/у, коробка, крышка на байонет, кабель USB, ремень, документы

Гарантия 90 дней.