Зеркальный фотоаппарат Pentax K-30 Body (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071815
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-28/04
Причина уценки:
следы эксплуатации, потёртости, подозрение на мелкую царапину на матрице. Пробег: 10.853 кадров.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136815
Тип камеры
зеркальная
Формат матрицы
APS-C
Максимальное разрешение записи видеоролика
1920x1080
Байонет
Pentax KA/KAF/KAF2
Стабилизатор изображения (фотосъемка)
оптический
Экран
работа в режиме видоискателя, фиксированный
Видоискатель
зеркальный (TTL)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: следы эксплуатации, потёртости, подозрение на мелкую царапину на матрице. Пробег: 10.853 кадров.
s\n: 4853991
Комплектация: камера, АКБ, з/у, коробка, крышка на байонет, кабель USB, ремень, документы
Гарантия 90 дней.