Описание

Компактный, удивительно мобильный погодозащищенный телеобъектив с кроющим полем для полнокадровой матрицы

Несмотря на компактность и легкий вес, новый объектив HD PENTAX-D FA 70-210mm F4 ED SDM WR имеет кроющее поле, соответствующее полнокадровой матрице. Компактный погодозащищенный корпус объектива позволяет с легкостью брать его с собой, даже при ограниченном месте в сумке. Даже при сложных погодных условиях вы получаете высококлассные изображения в различных жанрах, включая пейзажи, портреты, макросъемку и спортивные мероприятия. Фирменное эксклюзивное многослойное HD-просветление позволяет получать контрастные, чистые снимки без бликов и фантомных изображений, с максимально точной цветопередачей даже в условиях слабой освещенности или контрового света. Благодаря малой минимальной дистанции фокусировки 0.95 метров и максимальному увеличению X 0.32, объектив обеспечивает решение более широкого круга задач, чем предшественник.

Этот объектив оснащен байонетом KAF4 совместимым с электро-магнитной системой контроля диафрагмы. Для использования объектива ПО камеры должно быть обновлено до последней версии (не касается PENTAX K-70). Если объектив установлен на камеру без обновления ПО, система контроля диафрагмы становится неактивной, что делает невозможным получение правильной экспозиции. Камеры, совместимые с данной системой: K-1 Mark II, K-1, K-3 II, KP, K-70, K-3, K-S2, K-S1 и K-50. Для камер K-1, K-3 II, K-3, K-S2, K-S1 и K-50 требуется обновление ПО до последней версии.

Компактный удивительно мобильный телеобъектив

Несмотря на компактный размер и легкий вес для телеобъектива (всего 819 грамм), HD PENTAX-D FA 70-210mm F4 ED SDM WR обладает кроющим полем, соответствующим полнокадровой матрице. Фокусное расстояние меняется в диапазоне 70мм до 210мм, при этом небольшой вес дает возможность вести длительную съемку с рук на открытом воздухе. Компактный и легкий HD PENTAX-D FA 70-210mm F4 ED SDM WR оптимально сочетается с фотокамерой формата APS-C, в этом случае фокусное расстояние варьируется от 107мм до 322 мм (в формате 35мм). Оптическая схема объектива состоит из 20 элементов в 14 группах и включает в себя два элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) , за счет чего уменьшаются сферические и хроматические аберрации, а также обеспечивается высокая резкость изображения. Фокусировка объектива происходит за счет перемещения внутренних элементов, и габариты корпуса остаются неизменны в процессе работы. Это означает, что в руках фотографа очень мобильный и удобный инструмент для ведения оперативной съемки в самых разных условиях – в помещении, заполненном людьми, на узких и тесных городских улочках, в лесу, на стадионе.

Минимальная дистанция фокусировки 0.95 метров

Объектив может быть использован в качестве телемакро на минимальной дистанции фокусировки 0.95 метров при максимальных теле и широком режимах, в этом случае максимальное увеличение 0.32x. При использовании с фотокамерами APS-C - максимальное увеличение 0.48x.

HD-просветление для оптимизации оптического рисунка

Объектив обладает фирменным многослойным HD-просветлением линзы. В сравнении со стандартным многослойным покрытием PENTAX, это фирменное покрытие обеспечивает более высокий коэффициент пропускания света и меньшие переотражения от оптических поверхностей для получения ярких, высококонтрастных снимков без бликов и фантомных изображений даже в сложных по освещенности сценах, например, при контровом освещении объекта съемки.

Погодоустойчивая конструкция для съемки на открытом воздухе

Объектив оснащен надежной погодоустойчивой конструкцией для эффективного предотвращения попадания влаги внутрь. В сочетании с погодоустойчивым корпусом цифровой зеркальной камеры PENTAX, создается надежная и прочная система для ведения фотосъемки в сложных условиях, таких как дождь, туман и водяные брызги, позволяющая фотографу полностью сосредоточиться на процессе съемки, не отвлекаясь на обеспечение зажиты от влаги дорогостоящей аппаратуры.

Быстрый кольцевой SDM-мотор

Полноразмерный кольцевой SDM-мотор (Supersonic Direct-drive Motor) обеспечивает быстрое и плавное наведение фокуса, что особенно удобно для оперативной съемки.

Ограничитель диапазона фокусировки

Двухшаговое ограничение диапазона фокусировки позволяет заметно сократить время работы автофокуса, при наводке на резкость на определенных дистанциях.

Электромагнитная система контроля диафрагмы

Электромагнитная система контроля диафрагмы, обеспечивает плавное и сверхточное управление диафрагмой во время видеосъемки даже в моменты резкого изменения освещенности объекта.

Гидрофобное SP покрытие, защищающее от грязи

Передняя линза объектива обладает специальным гидрофобным покрытием SP (Super Protect). Созданное путем применения оригинальной технологии напыления фторидное покрытие защищает объектив от воды, загрязнений и облегчает чистку оптики (например, от отпечатков пальцев). Это избавляет фотографа от неудобств при съемке на открытом воздухе.