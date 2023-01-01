Объектив Pentax FA 50mm f/1.4 SMC
Код товара : 00000042904
Артикул : S0020817
52 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Pentax KAF
Диаметр светофильтра, мм
49
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.45 м
Угол поля зрения
47°
Конструкция объектива
7 элементов в 6 группах
Физические характеристики
Вес
220 г
Размеры товара
65 х 37 мм
Комплектация
Комплектация
крышка передняя, крышка задняя, инструкция, гарантийный талон
Описание
Компактный объектив со стандартным фокусным расстоянием 50 мм имеет высокую светосилу f:1.4 и изготовлен по легендарной оптической схеме «планар». Применяемое просветляющее SMC покрытие линз, выполненное по фирменной технологии, обеспечивает максимальное светопропускание, а качественное чернение минимизирует светорассеяние в оптическом блоке линз.
Конструкция узла диафрагмы состоит из 8 лепестков, благодаря чему образуется практически круглое проходное отверстие, необходимое для мягкой передачи расфокусированной области. Формируемое объективом изображение отличается высокой резкостью и мягкой пластичностью, с хорошей передачей объема, цвета и полутонов.
Объектив применяется в любительской и художественной фотографии, в жанровой, портретной и пейзажной фотографии, позволяет вести съемку натюрмортов и цветов, успешно используется в условиях недостаточной видимости и в студийной фотосъемке.
Предназначен для пленочных и цифровых зеркальных фотокамер PENTAX.
Описание производителя