Описание

Компактный объектив со стандартным фокусным расстоянием 50 мм имеет высокую светосилу f:1.4 и изготовлен по легендарной оптической схеме «планар». Применяемое просветляющее SMC покрытие линз, выполненное по фирменной технологии, обеспечивает максимальное светопропускание, а качественное чернение минимизирует светорассеяние в оптическом блоке линз.

Конструкция узла диафрагмы состоит из 8 лепестков, благодаря чему образуется практически круглое проходное отверстие, необходимое для мягкой передачи расфокусированной области. Формируемое объективом изображение отличается высокой резкостью и мягкой пластичностью, с хорошей передачей объема, цвета и полутонов.

Объектив применяется в любительской и художественной фотографии, в жанровой, портретной и пейзажной фотографии, позволяет вести съемку натюрмортов и цветов, успешно используется в условиях недостаточной видимости и в студийной фотосъемке.

Предназначен для пленочных и цифровых зеркальных фотокамер PENTAX.

Описание производителя