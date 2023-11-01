Объектив Pentax FA 35-80mm f/4-5.6 SMC (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071296
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-01
Причина уценки:
Потертости и царапины корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз.
6 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Универсальный объектив начального уровня для фотоаппаратов с байонетом Pentax K.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потертости и царапины корпуса, небольшие загрязнения корпуса и линз.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.