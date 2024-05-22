Объектив Pentax FA 28-80 mm f/3.5-5.6 SMC (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075818
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-22
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
Гарантия 14 дней
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Описание
Компактный и универсальный зум-объектив для камер Pentax:
Pentax FA 28-80mm f/3.5-5.6 SMC - это компактный и легкий зум-объектив с переменным фокусным расстоянием,
отличный выбор как для начинающих, так и для опытных фотографов, использующих пленочные или цифровые зеркальные камеры Pentax.
С широким диапазоном фокусных расстояний от 28 до 80 мм, он подходит для съемки различных сюжетов,
от пейзажей и портретов до путешествий и повседневной жизни.
Объектив оснащен многослойным просветлением SMC (Super Multi-Coating),
которое обеспечивает превосходную оптическую производительность,
минимизирует блики и ореолы,
а также обеспечивает четкие и контрастные изображения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.