Описание

Компактный и универсальный зум-объектив для камер Pentax:

Pentax FA 28-80mm f/3.5-5.6 SMC - это компактный и легкий зум-объектив с переменным фокусным расстоянием,

отличный выбор как для начинающих, так и для опытных фотографов, использующих пленочные или цифровые зеркальные камеры Pentax.

С широким диапазоном фокусных расстояний от 28 до 80 мм, он подходит для съемки различных сюжетов,

от пейзажей и портретов до путешествий и повседневной жизни.

Объектив оснащен многослойным просветлением SMC (Super Multi-Coating),

которое обеспечивает превосходную оптическую производительность,

минимизирует блики и ореолы,

а также обеспечивает четкие и контрастные изображения.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса.

Комплектация: -

Гарантия 14 дней.