Описание

Высококачественный доступный по цене зум-телеобъектив

Влагозащищенная конструкция

Большой диапазон фокусных расстояний

Сверхбыстрая фокусировка, эксклюзивный импульсный PLM фокусировочный мотор

Легкий и компактный, благодаря уникальной складной конструкции

Применение специальных элементов со сверхнизкой дисперсией

Фирменное защитное SP-покрытие передней линзы

Оригинальное многослойное HD просветляющее покрытие линз

Полностью электронное управление диафрагмой*

При использовании с зеркальными камерами PENTAX формата APS-C диапазон фокусных расстояний объектива эквивалентен 84.5 – 460 мм, что делает его удобным инструментом съемки портретов и удаленных объектов, а также крупного плана. Благодаря существенно улучшенной системе автофокусировки новая модель объектива обеспечивает мгновенное наведение на объект в режиме фото, а в режиме видео – позволяет плавно и быстро удерживать объект в фокусе в режиме слежения (AF-Tracking), при этом практически не издавая ненужного шума. Оптическая схема и сами линзы были существенно переработаны и улучшены, и достигнутая минимальная дистанция фокусировки 0.95 м существенно увеличивает область применения. За счет складной конструкции в длину он занимает всего 8.9 см, что делает его крайне удобным в использовании и переноске. В сочетании с погодоустойчивой конструкцией, этот телеобъектив гарантирует потрясающую прочность и надежность даже в сложных погодных условиях.

Примечание: этот объектив оснащен байонетом KAF4 совместимым с электро-магнитной системой контроля диафрагмы. Для использования объектива ПО камеры должно быть обновлено до последней версии (не касается PENTAX K-70). Если объектив установлен на камеру без обновления ПО, система контроля диафрагмы становится неактивной, что делает невозможным получение правильной экспозиции. Камеры, совместимые с данной системой: K-1, K-3 II, K-S2 и K-S1, а также более новые.

Высокая скорость работы AF

В объективе HD PENTAX-DA 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR RE инженеры компании применили революционный метод фокусировки. Вместо привычного смещения переднего оптического блока фокусировочное усилие прикладывается на гораздо более легкий задний оптический блок. Так, фокусирующая линза стала на 93.6 процента легче*, чем в предыдущей модели объектива. Импульсный мотор (PLM), приводящий в движение фокусирующую линзу, увеличивает скорость работы объектива в 8.3** раза на широком угле и в 1.7** раз в телефото формате. В сравнении с предыдущей моделью, объектив работает значительно тише. В работе с цифровой зеркальной камерой PENTAX K-70 гарантируется более быстрый и плавный процесс автофокусировки даже на недостаточно освещенных объектах, благодаря усовершенствованному алгоритму AF, который с высокой точностью передает информацию с датчиков автофокусировки. Также была повышена функциональность ручного фокуса. Кольцо фокусировки сконструировано для точного определения угла вращения и оперативного управления. Этот телеобъектив бесшумно и плавно приводит в движение фокусирующую линзу в зависимости от степени воздействия на фокусировочное кольцо.

* В сравнении с HD PENTAX-DA 55-300mm F4-5.8 ED WR.

** При фотосъемке через видоискатель в режиме следящего автофокуса объектов, расположенных на расстоянии от 1.5 метров до бесконечности.

Бесшумная работа AF и электромагнитная система контроля диафрагмы – идеальное сочетание для видеосъемки

Это первый объектив с байонетом K, оснащенный системой электромагнитного контроля диафрагмы. В сочетании с цифровой зеркальной камерой PENTAX K-70 обеспечивается плавный и сверхточный контроль диафрагмы во время видеосъемки. Благодаря передовой технологии, автоматическое управление диафрагмой происходит плавно даже в моменты резкого изменения освещенности объекта. В совокупности с импульсным мотором обеспечивается плавность работы следящего AF и контроля экспозиции при минимизации шума от движений системы AF и диафрагмы. В результате видеосъемка обладает более естественной и глубокой цветопередачей, например, в условиях съемки театральных сцен, лесных пейзажей с высоким колебанием уровня яркости или активных объектов съемки (спортсмены, животные).

Высокое оптическое качество и малая дистанция фокусировки

С фокусным расстоянием от 84.5мм до 460мм (в формате 35 мм) этот телефото объектив обеспечивает приблизительно 5.5-кратное увеличение в рамках от среднефокусного до супертелефото формата. Оптическая схема объектива состоит из 14 элементов в 11 группах и включает элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), за счет чего уменьшаются сферические и хроматические аберрации и обеспечивается высокая детализация и контрастность на всей плоскости снимка с высоким разрешением без потери качества цветопередачи. В дополнение к минимальному расстоянию фокусировки 0.95 метра, реализована система фокусировки задним блоком линз, что значительно увеличивает точность и скорость фокусировки. Также при фокусировке не происходит удлинения корпуса объектива (внутренняя фокусировка).

Компактный телефото объектив

Благодаря своей складной конструкции длина объектива составляет всего 8.9 см. Он удивительно компактен, мобилен и весит всего 442 грамма, что очень удобно, например, в условиях ограниченности места в сумке, для повседневного и оперативного использования.

Погодоустойчивая конструкция

Объектив оснащен надежной погодоустойчивой конструкцией и снабжен 11 уплотнителями для эффективного предотвращения попадания влаги внутрь. В сочетании с погодоустойчивым корпусом цифровой зеркальной камеры PENTAX, создается надежная и прочная цифровая система для получения изображений даже в сложных погодных условиях и при съемке вблизи воды.

HD-просветление для оптимизации оптического рисунка

Объектив обладает эксклюзивным многослойным HD-просветлением линзы. В сравнении со стандартным многослойным покрытием PENTAX, это фирменное покрытие обеспечивает более высокий и равномерный коэффициент пропускания света во всем диапазоне видимых лучей, что обеспечивает получение, высококонтрастных снимков без бликов и фантомных изображений даже в сложных по освещенности сценах, например, при контровом освещении объекта съемки.

Другие характеристики: