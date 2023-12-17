Описание

Код товара: 137216

Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3

Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм

Линзы

Число групп элементов 5

Число элементов 6

Размеры и вес

Диаметр 63 мм

Длина 38.5 мм

Вес 122 г

Дополнительно

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

# 4468224

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, коробка документация

Гарантия от 14 до 90 дней.