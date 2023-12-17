Объектив Pentax DA 50mm f/1.8 SMC (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072216
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-17
Причина уценки:
без характерных следов эксплуатации
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137216
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3
Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
Линзы
Число групп элементов 5
Число элементов 6
Размеры и вес
Диаметр 63 мм
Длина 38.5 мм
Вес 122 г
Дополнительно
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# 4468224
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, коробка документация
Гарантия от 14 до 90 дней.