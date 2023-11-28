Описание

Код товара: 136821

Тип объектива

стандартный, телеобъектив

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3

Фокусное расстояние

50 мм

Диафрагма

f/1.8

Особенности

автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации, скол пластикового обода с резьбой для крепления фильтров (не мешает установке фильтров)

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: 4377789

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, фильтр, документация, коробка

Гарантия 90 дней.