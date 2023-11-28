Объектив Pentax DA 50mm f/1.8 SMC (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071821
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-28/09
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации, скол пластикового обода с резьбой для крепления фильтров (не мешает установке фильтров)
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136821
Тип объектива
стандартный, телеобъектив
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3
Фокусное расстояние
50 мм
Диафрагма
f/1.8
Особенности
автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации, скол пластикового обода с резьбой для крепления фильтров (не мешает установке фильтров)
s\n: 4377789
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, фильтр, документация, коробка
Гарантия 90 дней.