Объектив Pentax DA 50-200mm f/4-5.6 ED WR SMC (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071820
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-28/08
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136820
Тип объектива
стандартный, телеобъектив
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3
Мин. фокусное расстояние
50 мм
Макс. фокусное расстояние
200 мм
Диафрагма
f/4
Особенности
автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации.
s\n: 4131485
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.
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