Описание

Доступный по цене, легкий и компактный универсальный телеобъектив с кратностью зуммирования 4х будучи установленным на цифровую зеркальную камеру перекрывает диапазон фокусных расстояний 76.5 - 306 мм (в эквиваленте формату 35-мм) и обеспечивает возможность съемки жанровых сцен, портрета, спорта, съемку дикой природы, ландшафтов и других сюжетов, где требуется приближение удаленных объектов съемки.

Несмотря на очень доступную цену, SMC Pentax DA50-200mm F4-5.6 ED WR по своим качественным показателям не разочарует и серьезного фотографа. Фирменное многослойное SMC просветляющее покрытие линз обеспечивает наилучшее светопропускание, а использование в оптической схеме асферических элементов и линз со сверхнизкой дисперсией (ED) сводит к минимуму хроматические искажения и многие другие виды аберраций. Покрытие передней линзы Super Protect отталкивает пыль, воду и помогает очищать масляные, жировые загрязнения.

Благодаря влагозащитным свойствам можно не бояться за сохранность отличной оптики при использовании объектива в неблагоприятных условиях: вблизи воды, под дождем, снегом, в условиях повышенной запыленности. Дополнительную защиту от загрязнений различного рода обеспечивает специальное фирменное защитное SP-покрытие передней линзы.

В комплект поставки входит круглая бленда, препятствующая возникновению паразитных бликов при боковой засветке передней линзы объектива. Бленда имеет съемное окошко для удобного использования поляризационного или иного эффектного светофильтра, требующего вращения при настройке.

При своих замечательных оптических и эксплуатационных свойствах объектив очень компактен и легок.