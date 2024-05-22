Объектив Pentax DA 35mm f/2.4 AL SMC (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075819 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-22

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Задать вопрос Причина уценки: Царапины и потёртости корпуса, мелкие царапины передней линзы. 10 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Компактный и легкий объектив с широкими возможностями: Pentax DA 35mm f/2.4 AL SMC - это универсальный фикс-объектив с фокусным расстоянием 35 мм, эквивалентным 53,5 мм на камерах APS-C Pentax. Идеально подходит для: Повседневной съемки: Благодаря компактному размеру и легкому весу (всего 200 г) его удобно брать с собой куда угодно.

Портретной съемки: Диафрагма f/2.4 обеспечивает малую глубину резкости, создавая красивый эффект боке, идеально подходящий для портретов.

Пейзажной съемки: Широкий угол обзора 64° позволяет запечатлеть обширные пейзажи.

Съемки в условиях низкой освещенности: Максимальная диафрагма f/2.4 обеспечивает достаточное количество света для съемки в условиях недостаточной освещенности. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, мелкие царапины передней линзы.

Комплектация: крышки.

Гарантия 14 дней.

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