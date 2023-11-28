Объектив Pentax DA 35mm f/2.4 AL SMC (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071817
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-28/06
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, потёртости, неглубокие царапины на передней линзе
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136817
Тип объектива
стандартный, широкоугольный, Широкоугольный объектив
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3
Фокусное расстояние
35 мм
Диафрагма
f/2.4
Особенности
автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации, потёртости, неглубокие царапины на передней линзе
s\n: 4081030
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
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