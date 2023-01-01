Описание

SMC DA 35mm F2.4 AL - это прекрасный "штатный" объектив. Он отлично подойдёт для достижения разнообразных целей, включая пейзаж, жанр, натюрморт, портрет средним планом, съемка детей, и в том числе для прогулочной повседневной съемки. При использовании PENTAX-DA 35mm F2.4 AL с цифровой зеркальной камерой Pentax с матрицей формата APS-C, фокусное расстояние составляет 53.5 мм (для 35 мм формата). Передача перспективы в этом объективе соответствует углу зрения человеческого глаза.

Преимущества этого фикс-фокала перед любым зум-объективом очевидны: более мягкое размытие фона в формируемом изображении, и более высокое разрешение по всему полю кадра, несомненно, придадут вашим снимкам художественный характер. Хорошая светосила DA 35mm позволяет установить более короткую выдержку и более низкую чувствительность матрицы при съемке в условиях слабого освещения по сравнению с недорогими зум-объективами.

Несмотря на очень доступную цену, объектив отличает высокое оптическое качество: низкий уровень хроматических и сферических аберраций, отличную четкость картинки даже на открытой диафрагме, приятное размытие заднего плана в зоне нерезкости и великолепный рисунок, свойственный PENTAX. Как и у объективов модельного ряда LIMITED, в объективе SMC DA 35mm F2.4 AL применено оригинальное просветляющее покрытие PENTAX Ghostless Coating, успешно гасящее световые блики и ореолы, тем самым подчеркивая реалистичность снимков в условиях жесткого контрового освещения.

SMC DA 35mm F2.4 AL будет прекрасным выбором для любого фотографа, желающего получить высокое качество изображения.