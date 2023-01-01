Объектив Pentax DA 35mm f/2.4 AL SMC
Код товара : УТ-00013113
Артикул : S0021987
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Pentax KAF
Диаметр светофильтра, мм
49
Относительное отверстие
1:2.4
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
44°
Конструкция объектива
6 элементов в 5 группах
Физические характеристики
Вес
124 г
Размеры товара
63 х 45 мм
Описание
SMC DA 35mm F2.4 AL - это прекрасный "штатный" объектив. Он отлично подойдёт для достижения разнообразных целей, включая пейзаж, жанр, натюрморт, портрет средним планом, съемка детей, и в том числе для прогулочной повседневной съемки. При использовании PENTAX-DA 35mm F2.4 AL с цифровой зеркальной камерой Pentax с матрицей формата APS-C, фокусное расстояние составляет 53.5 мм (для 35 мм формата). Передача перспективы в этом объективе соответствует углу зрения человеческого глаза.
Преимущества этого фикс-фокала перед любым зум-объективом очевидны: более мягкое размытие фона в формируемом изображении, и более высокое разрешение по всему полю кадра, несомненно, придадут вашим снимкам художественный характер. Хорошая светосила DA 35mm позволяет установить более короткую выдержку и более низкую чувствительность матрицы при съемке в условиях слабого освещения по сравнению с недорогими зум-объективами.
Несмотря на очень доступную цену, объектив отличает высокое оптическое качество: низкий уровень хроматических и сферических аберраций, отличную четкость картинки даже на открытой диафрагме, приятное размытие заднего плана в зоне нерезкости и великолепный рисунок, свойственный PENTAX. Как и у объективов модельного ряда LIMITED, в объективе SMC DA 35mm F2.4 AL применено оригинальное просветляющее покрытие PENTAX Ghostless Coating, успешно гасящее световые блики и ореолы, тем самым подчеркивая реалистичность снимков в условиях жесткого контрового освещения.
SMC DA 35mm F2.4 AL будет прекрасным выбором для любого фотографа, желающего получить высокое качество изображения.