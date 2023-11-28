Объектив Pentax DA 18-55mm f/3.5-5.6 AL WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071813
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-11-28/03
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, потёртости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136813
Тип объектива
стандартный
Фокусное расстояние
переменное
Байонет
Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3
Мин. фокусное расстояние
18 мм
Макс. фокусное расстояние
55 мм
Диафрагма
f/3.5
Особенности
автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, фокусировочный мотор
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации, потёртости.
s\n: 5410351
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.
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