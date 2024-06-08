Объектив Pentax DA 18-135mm f/3.5-5.6 SMC ED AL DC WR (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076232 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-08

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Задать вопрос Причина уценки: следы эксплуатации на корпусе, загрязнение резинок корпуса Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Код товара: 141232 Pentax-DA 18-135mm f/3.5-5.6 SMC ED AL DC WR (состояние 5-) SMC Pentax-DA 18-135 mm f/ 3.5-5.6 ED AL DC WR – хороший универсальный объектив с 7,5 Х кратным зумом, для камер Pentax с байонетом K .

Оптическая конструкция: 13 элементов в 11 группах

Фокусные расстояния: 18mm – 135mm (27.5-207mm) для APS-C . (эквивалентно полнокадровому объективу 28-200 мм )

Минимальное значение диафрагмы f/22-38

Угол поля зрения: 76° – 11.9°

Количество лепестков диафрагмы: 7

Минимальная дистанция фокусировки: 40 см

Максимальное увеличение: 0,24

Привод автофокуса: ультразвуковой мотор

Диаметр резьбы под светофильтр: 62 мм

Вес: 405 грамм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-; следы эксплуатации на корпусе, загрязнение резинок корпуса.

Комплектация:ремешок, крышки, бленда, фильтр UV, коробка; 4181970.

Гарантия 14 дней.

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