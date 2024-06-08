Объектив Pentax DA 18-135mm f/3.5-5.6 SMC ED AL DC WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076232
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-08
Причина уценки:
следы эксплуатации на корпусе, загрязнение резинок корпуса
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141232
Pentax-DA 18-135mm f/3.5-5.6 SMC ED AL DC WR (состояние 5-)
SMC Pentax-DA 18-135 mm f/ 3.5-5.6 ED AL DC WR – хороший универсальный объектив с 7,5 Х кратным зумом, для камер Pentax с байонетом K .
Оптическая конструкция: 13 элементов в 11 группах
Фокусные расстояния: 18mm – 135mm (27.5-207mm) для APS-C . (эквивалентно полнокадровому объективу 28-200 мм )
Минимальное значение диафрагмы f/22-38
Угол поля зрения: 76° – 11.9°
Количество лепестков диафрагмы: 7
Минимальная дистанция фокусировки: 40 см
Максимальное увеличение: 0,24
Привод автофокуса: ультразвуковой мотор
Диаметр резьбы под светофильтр: 62 мм
Вес: 405 грамм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-; следы эксплуатации на корпусе, загрязнение резинок корпуса.
Комплектация:ремешок, крышки, бленда, фильтр UV, коробка; 4181970.
Гарантия 14 дней.