Объектив Pentax DA 10-17mm f/3.5-4.5 Fish-Eye ED HD (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075539 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-13/3

<















>











Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 19 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Тип объектива сверхширокоугольный (рыбий глаз)

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 10 мм

Макс. фокусное расстояние 17 мм

Кратность зума 1.7x

Минимальное расстояние фокусировки 0.14 м

Минимальный угол обзора 100 град.мин

Максимальный угол обзора 180 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4.5

Минимальная диафрагма (F) 32

Число лепестков диафрагмы 6

Байонет Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3

Число групп элементов 8

Число элементов 10

Число низкодисперсных элементов 1

Диаметр 70 мм

Длина 75 мм

Вес 320 г

Защищенность морозостойкость Код товара: 140539

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки, бленда, чехол.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.