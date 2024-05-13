Объектив Pentax DA 10-17mm f/3.5-4.5 Fish-Eye ED HD (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075539
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-13/3
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива сверхширокоугольный (рыбий глаз)
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 10 мм
Макс. фокусное расстояние 17 мм
Кратность зума 1.7x
Минимальное расстояние фокусировки 0.14 м
Минимальный угол обзора 100 град.мин
Максимальный угол обзора 180 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 4.5
Минимальная диафрагма (F) 32
Число лепестков диафрагмы 6
Байонет Pentax KA/KAF/KAF2/KAF3
Число групп элементов 8
Число элементов 10
Число низкодисперсных элементов 1
Диаметр 70 мм
Длина 75 мм
Вес 320 г
Защищенность морозостойкость
Код товара: 140539
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.