Аккумулятор Pentax D-LI90 для K-1, K-3, K-3 II, K-5, 645D, 645Z и др.
Код товара : 00000049963
Артикул : S0039830
6 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 2 недели
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.090
Описание
Аккумулятор, разработанный специально для цифровых зеркальных фотокамер Pentax с большой емкостью мАч.
Аккумулятор аналогичен тому, что входит в комплект поставки, но его можно купить отдельно и использовать как дополнительный (запасной) источник питания, повысив тем самым энерговооруженность камеры. Этот источник энергии необходимо заряжать с помощью зарядного устройства Pentax D-BC90 (идёт в комплекте с камерой при покупке, а также приобретается дополнительно).
- Тип аккумулятора: Литий-ионный (Li-Ion)
- Время полной зарядки: (стандартным ЗУ К-ВС90): около 390 мин
- Выходное напряжение: 7,2 В
- Емкость: 1860 мАч
- Габариты: 39 х 57 х 21 мм
- Вес: 78 грамм