Описание

Аккумулятор, разработанный специально для цифровых зеркальных фотокамер Pentax с большой емкостью мАч.

Аккумулятор аналогичен тому, что входит в комплект поставки, но его можно купить отдельно и использовать как дополнительный (запасной) источник питания, повысив тем самым энерговооруженность камеры. Этот источник энергии необходимо заряжать с помощью зарядного устройства Pentax D-BC90 (идёт в комплекте с камерой при покупке, а также приобретается дополнительно).