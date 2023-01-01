Аккумулятор, разработанный специально для цифровых зеркальных фотокамер PENTAX. Этот источник энергии необходимо заряжать с помощью зарядного устройства PENTAX D-BC109 (идёт в комплекте с камерой при покупке, а также приобретается дополнительно). Совместим с зеркальными фотокамерами PENTAX K-r/K-30/K-50/K-500/K-S1/K-S2/K-70/KP.