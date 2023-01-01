Аккумулятор Pentax D-Li109
Код товара : УТ-00041787
Артикул : S0039067
7 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.080
Описание
Аккумулятор, разработанный специально для цифровых зеркальных фотокамер PENTAX. Этот источник энергии необходимо заряжать с помощью зарядного устройства PENTAX D-BC109 (идёт в комплекте с камерой при покупке, а также приобретается дополнительно). Совместим с зеркальными фотокамерами PENTAX K-r/K-30/K-50/K-500/K-S1/K-S2/K-70/KP.
- Тип аккумулятора: Литий-ионный (Li-Ion)
- Время полной зарядки: (стандартным ЗУ К-ВС109): около 390 мин
- Выходное напряжение: 7,4 В
- Емкость: 1050 мАч
- Габариты: 35 х 57 х 14 мм
- Вес: 56.7 г